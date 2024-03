Letzte Generation: Kundgebung vor dem Museumsquartier

Am Samstag zu Mittag versammelten sich hunderte Bürger und Bürgerinnen auf dem Museumsplatz in Wien, um im Rahmen eines Protests der Letzten Generation ihre Stimme für Klimaschutz in der Verfassung zu erheben. Unter den Anwesenden waren auch prominente Unterstützer wie der renommierte österreichische Wissenschaftler des Jahres 2022, Franz Essl.

“Ich habe das Gefühl, die Verantwortlichen verstehen nicht, was alles auf dem Spiel steht”, betonte Sprecherin Anna Freund in ihrer Rede. “Fakt ist, dass diese Menschen ihren Job nicht machen. Wir fordern sie auf, die Wissenschaft ernst zu nehmen und mit der nötigen Dringlichkeit zu handeln. Es ist höchste Zeit für konkrete Maßnahmen, als ersten Schritt fordern wir unser Recht auf Überleben in der Verfassung.”