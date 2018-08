Leopold Museum bekommt öffentliche Dachterrasse ohne Konsumzwang

Kein Konsumzwang

Das Besondere an der Terrasse - neben "einem der schönsten Ausblick von Wien", wie Strasser meinte: Es gibt, ebenso wie im ebenerdigen Teil des MuseumsQuartiers keinen Konsumzwang. Kleinigkeiten zu essen und zu trinken wird man sich aber in einem Kiosk kaufen können. Die Terrasse wird von 10 bis 22 Uhr geöffnet und über einen Außenlift (an der linken Seite des Leopold Museums) erreichbar sein.

Für die Aufstockung des Leopold Museums, die die erste große Erweiterung des MuseumsQuartiers seit 17 Jahren darstellt, fallen 7,5 Millionen Euro an. Kosten wird das den Steuerzahler und die Steuerzahlerin aber nichts, meinte Strasser: "Die eine Hälfte haben wir bereits gespart. Für die andere Hälfte nehmen wir einen Kredit, der aus den Einnahmen durch Vermietungen der Libelle rückfinanziert wird."

"Beharrlichkeit"

Strassers Dank galt am Montag auch den Eigentümern des MuseumsQuartiers - Wiens Kulturstadträtin Veronica Kaup-Hasler (SPÖ) und Kulturminister Gernot Blümel (ÖVP) - für ihre "Beharrlichkeit und Konsequenz." Ursprünglich hätte die Libelle ja schon 2016 am Dach des Museums landen sollen. Behördenauflagen, Planungsänderungen und Gespräche mit Anrainern verzögerten den Baubeginn.

Bevor die Arbeiten nun Anfang November beginnen können, wird zuerst noch das Dach saniert. Im Frühjahr 2020 will Christian Strasser dann aber die ersten Gäste auf der Terrasse begrüßen. Das Leopold Museum wird während der Bauarbeiten - bis auf eine temporäre Sperre in der obersten Etage - benutzbar sein.