Lenker in Wien durch Autoscheibe angeschossen

Zu dem Mordversuch war es am Samstag gegen 13 Uhr in Währing gekommen. Ein 54-jähriger Türke wartete gerade in der Martinstraße in seinem Auto auf seine Ehefrau, als plötzlich ein Mann an das Fahrzeug heran trat. Der Verdächtige zückte eine Pistole und schoss durch die geschlossene Fensterscheibe auf den Autofahrer.

"Der 54-Jährige erlitt einen Durchschuss des linken Oberarmes und einen Streifschuss am rechten Oberschenkel", schildert Polizeisprecher Paul Eidenberger. Der Täter suchte das Weite. Das Opfer wurde durch die Berufsrettung Wien in ein Krankenhaus gebracht, Lebensgefahr bestand keine. "Wir waren mit vier Einsatzfahrzeugen vor Ort", sagt Berufsrettung-Sprecherin Corina Had.

7,65 mm Kaliber

Während die Polizei ermittelte und nach dem Flüchtigen fahndete, stellte sich der mutmaßliche Schütze wenige Kilometer auf der Polizeiinspektion Urban-Loritz-Platz. Bei dem 36-jährigen Türken wurde die Tatwaffe, eine Pistole mit Kaliber 7,65mm, sichergestellt.

"Im Zuge der Erstbefragung zur Schussabgabe zeigte sich der Mann gegenüber dem Landeskriminalamt Wien geständig und gab als Motiv an, das Opfer hätte bei ihm Schulden", sagt Eidenberger. Der Verdächtige sagt aus, zusammen mit dem 54-Jährigen ein Restaurant eröffnet zu haben und Geld für dieses ausgelegt zu haben. Der Mann befindet sich in Haft.