Leistbares Wohnen: Suchst du noch oder wohnst du schon?

Wohnen – Wer kann sich das heute noch gut leisten? Am ehesten jene, die vor langer Zeit in ihre Wohnungen gezogen sind. Egal ob Miete oder Eigentum – die Preise für beide Wohnformen sind in den vergangen zehn Jahren eklatant gestiegen (siehe Grafik).

Am stärksten war der Anstieg in Wien: Dort hat sich der Preis pro Quadratmeter für Mietwohnungen von 2006 bis 2016 um mehr als 32 Prozent erhöht. In Salzburg betrug die Erhöhung knapp 30 Prozent.

2016 gab es den stärksten Anstieg bei den Mietpreisen in der Stadt Salzburg (+4), der Quadratmeter kostet dort mittlerweile 9,9 Euro. Am teuersten ist es trotzdem in Innsbruck, wo der Quadratmeter im Schnitt auf 10,8 Euro (+1,4 ) kommt. Wien beleg in diesem Ranking "nur" Platz 3 mit 9,4 Euro pro Quadratmeter (+2,5). Zum Vergleich: Der Quadratmeterpreis in Gemeindewohnungen in Wien lag 2016 bei durchschnittlich 6,25 Euro – inklusive Betriebskosten und Umsatzsteuer. Bei Eigentumswohnungen ist die Situation nicht besser. Laut Wirtschaftskammer liegt die Grenze für Käufer von Drei- bis Vier-Zimmer-Wohnungen bei 300.000 bis 350.000 Euro. Doch der Preis geht derzeit eher zu 450.000 bis 500.000 Euro.