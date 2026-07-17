Leihräder: Wien verdoppelt das E-Bike-Angebot

Vor etwas mehr als einem Jahr hat WienMobil E-Bikes in das Leihradangebot der Stadt aufgenommen. Mit vorerst 300 elektrifizierten Rädern wurde das Pilotprojekt gestartet. Mit Startproblemen, wie ein KURIER-Check im August des Vorjahres ergeben hat. Denn einerseits war nicht an allen Standorten ein E-Bike vorhanden, verfügbare E-Bikes ließen sich nicht öffnen, bei anderen Stationen funktionierte die Ausleihe nicht: „ Sorry, aber Rad 348972 ist aktuell nicht verfügbar.“ Und das trotz geladenem Akku.

Die Starprobleme dürften behoben worden sein, wie eine aktuelle Bilanz der Wiener Linien zeigt. 118.000 Mal wurden die E-Bikes seit letztem Sommer ausgeliehen – und erfreuen sich damit noch ein bisschen mehr an Beliebtheit als die bereits bestehenden WienMobil Räder.

Die E-Bikes sind besonders beliebt am Wochenende. Die meisten Ausleihen werden an einem Samstag verzeichnet. Trotz eingebautem Motor werden auch die E-Bikes, neben den normalen Rädern, am liebsten für Kurzstrecken genutzt. Zwei Drittel der Fahrten dauern nicht länger als eine halbe Stunde. Die beliebtesten Ausleih-Stationen sind die Bahnhöfe Hauptbahnhof, Praterstern und Westbahnhof sowie Neubaugasse und Zieglergasse. Und am späten Nachmittag muss man besonders schnell sein, denn rund um 17 Uhr werden die meisten E-Bikes geliehen.

600 E-Bikes verfügbar

Deshalb wird die E-Bike Flotte nun nicht nur fix im Angebot verankert, sondern auch gleich verdoppelt, informieren die Wiener Linien in einer Aussendung: Statt bisher 300 E-Bikes sind ab sofort 600 E-Bikes im Einsatz. Und die neuen Modelle bekommen ein Upgrade: Sie haben eine 3-Gang-Schaltung, eine neue Akku-Generation mit besserer Reichweite und auch optisch gleichen sie sich an die bestehende Flotte an, nämlich mit weißem Rahmen - und die Bikes sind neuerdings mit Smartphone-Halterung ausgestattet.

Die E-Bikes können wie gewohnt an den 250 WienMobil Stationen ausgeliehen und zurückgegeben werden. In der nextbike App ist anhand eines „Blitz“-Symbols erkennbar, an welchen Stationen aktuell E-Bikes verfügbar sind. Der Betreiber nextbike kümmert sich um Ladung, Service und Wartung der Räder.

Mit Klimaticket 2,30 Euro pro halber Stunde

Auch bei den Tarifen gibt es ab Anfang August eine Neuerung: Wiener-Linien-Stammkundinnen und -kunden sowie Klimaticket-Besitzer zahlen nur 2,30 Euro pro 30 Minuten im WienMobil Mix Tarif. Regulär kosten die WienMobil E-Bikes 3,30 Euro pro 30 Minuten, maximal 40 Euro pro Tag.