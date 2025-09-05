Wohltäter getötet und in Koffer gepackt: Angeklagter geständig

Am Freitag ist am Landesgericht wegen Mordes gegen einen 28-Jährigen verhandelt worden. Er soll seinen Wohltäter am 26. Februar 2025 in eine Falle gelockt, erdrosselt und die Leiche "in einer Nacht- und Nebelaktion in einen Koffer gestopft" und auf der Straße abgestellt haben, wie der Staatsanwalt eingangs der Verhandlung ausführte. Der Angeklagte legte überraschenderweise ein umfassendes Geständnis ab. Bisher hatte er die Tat bestritten.

"Jedes Wort, das der Staatsanwalt in seiner Anklage sagt, ist richtig", sagte Verteidiger Philipp Wolm. Das mache seinen Mandanten "nicht sympathischer", aber er habe "den Mut und den Anstand", ein Geständnis abzulegen. "Die Tat ist leider so passiert", stellte Wolm klar. Staatsanwalt: "Absolut qualvoller Tod" Die Leiche des zum Tatzeitpunkt 59-jährigen Opfers war zwei Tage nach der Tat von einem Arbeiter in einem Koffer auf der Quellenstraße in Wien-Favoriten gefunden worden. Dem Angeklagten wird vorgeworfen, den Mann an den Tatort gelockt, dort überwältigt und vorsätzlich getötet zu haben. Der Staatsanwalt sprach von einem "absolut qualvollen Tod", der Angeklagte - ein österreichischer Staatsbürger mit ägyptischen Wurzeln - habe "heimtückisch" und "perfide" gehandelt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA - Austria Presse Agentur Mordprozess um erdrosselten und in Koffer gestopften Mann.

Schulden in Höhe von insgesamt 15.000 Euro sollen das ausschlaggebende Motiv gewesen sein. Der Angeklagte und das Opfer hatten sich im Februar 2023 in einem Hotel in Döbling kennengelernt, wo der 28-Jährige als Rezeptionist arbeitete und der 59-Jährige als Dauergast eingemietet war. Angeklagter: "Das hat sich so ergeben" Die beiden freundeten sich an, der 59-Jährige borgte dem Angeklagten Geld. Die Rückzahlung war dem 28-Jährigen laut Anklage jedoch nicht möglich, da er auch anderweitig offene Verbindlichkeiten hatte.