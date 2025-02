Mordalarm in Wien-Favoriten: Leiche auf offener Straße gefunden

"Die Wiener Polizei hat aktuell einen größeren Einsatz im Bezirk Favoriten. Auf Grund der Auffindung einer leblosen Person wurde die Örtlichkeit großräumig abgesperrt", informierte die Polizei um 16.19 Uhr die Medien in einer kurzen Mail.

Wenig später wurde telefonisch bestätigt, dass im Bereich der Quellenstraße eine Leiche gefunden wurde. Weitere Infos gab es zu diesem Zeitpunkt noch nicht, die Ermittlungen stünden noch ganz am Anfang. Allerdings wurde ein Bericht der Gratiszeitung "Österreich", in dem die Rede von Leichenteilen in einem Koffer ist, nicht dementiert.

Ein Leichenzelt wurde bereits aufgebaut. Die Ermittler sind vor Ort. Unklar war vorerst, ob es sich bei dem Opfer um eine Frau oder einen Mann handelt.

Mehr in Kürze.