Leiche in Koffer in Wien-Favoriten: Verdächtiger festgenommen

28-Jähriger im Visier der Polizei

"Im Zuge von Ermittlungen im engeren Umfeld des Opfers erhärtete sich schließlich der dringende Tatverdacht gegen einen 28-jährigen österreichischen Staatsbürger", gab die Polizei am Freitag bekannt.

Der Mann wurde bereits am gestrigen Donnerstag in den Abendstunden in Wien-Favoriten von den Beamten des Landeskriminalamtes Wien vorläufig festgenommen. "Der 28-Jährige wird in den nächsten Stunden von den Beamten hinsichtlich des Tatverdachtes und weiterer Hintergründe umfassend einvernommen. Begleitend sind noch umfangreiche Ermittlungen zur vollständigen Klärung des Falles durchzuführen", so die Polizei weiter.