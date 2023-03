Lehrling soll Kollegin am Weltfrauentag mit Messer bedroht haben

Mit den Arbeitszeiten nicht so genau nahm es ein 18-Jähriger am Mittwoch in Wien-Ottakring. Der Lehrling verließ einer Mitarbeiterin zufolge tagsüber für mehrere Stunden seinen Arbeitsplatz - allerdings ohne sich dafür die Erlaubnis seiner Vorgesetzten einzuholen.

Als es deshalb zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen der Vorgesetzten und dem jungen Mann kam, meinte der offenbar nur, er müsse nicht mit Frauen reden. Die Frau rief daraufhin ihren Freund an, der extra aus Salzburg anreiste, um den 18-Jährigen nach Geschäftsschluss konfrontieren zu können.

Gürtelmesser

Das Paar redete in Folge gemeinsam auf den Lehrling ein, aber das wollte er nicht hören. Der Beschuldigte zog ein in seiner Gürtelschnalle verstecktes Messer, ein sogenanntes Gürtelmesser, also eine verbotene Waffe. Damit soll der Serbe die beiden mit dem Umbringen bedroht haben. Nach der mutmaßlichen Drohung ging der 18-Jährige in die Filiale in der Ottakringer Straße zurück.