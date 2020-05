Lebenszeichen von Van der Bellen

Nach Monaten ohne besondere öffentliche Wortmeldung fordert der Wiener Stadtbeauftragte für die Unis, der Grüne Nationalrat Alexander Van der Bellen, nun Wissenschaftsminister Karlheinz Töchterle ( ÖVP) auf: "Beenden Sie die Blockaden und geben sie endlich grünes Licht für die Kooperation zweier Universitäten."



Van der Bellen schwebt eine Kooperation zwischen dem Konservatorium Wiener Privatuniversitäten und der Universität für Angewandte Kunst vor. Ein gemeinsames Studienprogramm wurde im Frühjahr festgelegt. Studenten können Vorlesungen der jeweils anderen Uni besuchen.



Im Ministerium aber will man Privatunis aber von "Mitbelegungen" ausschließen. So müssen Studenten oft als außerordentlich Hörer inskribieren und haben dadurch höhere Kosten zu tragen. "Die Kooperation ist grundvernünftig. Sie zu behindern, nicht", so Alexander Van der Bellen.