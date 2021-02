Laut Wiener Linien rechtliches Vorgehen in Causa Nevrivy denkbar

Die Wiener Linien schließen nicht aus, rechtliche Schritte zu ergreifen, falls sich der Verdacht erhärten soll, dass sie für ein Grundstück in Kagran zu viel gezahlt haben, weil ein Investor Insiderinformationen nutzen konnte. Das hat der Geschäftsführer der Verkehrsbetriebe, Günter Steinbauer, am Donnerstag im Gespräch mit Journalisten erläutert. Man warte auf den Fortgang bzw. das Ergebnis des Verfahrens: "Wenn es Anhaltspunkte gibt, werden wir einhaken."

In der Causa steht der Bezirksvorsteher der Donaustadt, Ernst Nevrivy (SPÖ), im Verdacht, interne Akten an den Chef der 2018 pleitegegangenen Immobiliengesellschaft Wienwert bzw. WW Holding, Stefan Gruze, weitergegeben zu haben, die ein Bauvorhaben der Wiener Linien betrafen. Gruze hat in weiterer Folgen über eine Projektgesellschaft Grundstücke bei der Remise in Kagran angekauft und die Flächen später - zu einem deutlich höheren Preis - an die Verkehrsbetriebe weiterveräußert.