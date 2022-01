Laptop aus Auto gestohlen: Zwei Männer in Wien festgenommen

Am Dienstag wurde einem Mann in Wien-Rudolfsheim-Fünfhaus sein Laptop aus dem Auto gestohlen. Die alarmierte Polizei konnte das Gerät in einer Wohnung orten, wo sich zwei Männer im Alter von 23 und 27 Jahren befanden. Zuerst gaben die Beschuldigten an, nichts von einem gestohlenen Laptop zu wissen. Kurze Zeit später ergriffen der Libyer und Algerier die Flucht und konnten rasch von den Beamten festgenommen werden.

Die Tatverdächtigen zeigten sich bei den Vernehmungen nicht geständig und wurden wegen des Verdachts des Einbruchdiebstahls auf freiem Fuß angezeigt. "Aufgrund fremdenrechtlicher Bestimmungen wurden die beiden in ein Polizeianhaltezentrum gebracht", so die Polizei.

