Angeklagter in Wiener Gericht wegen weiterer Einbrüche festgenommen

Ein wegen Einbruchs angeklagter 21-Jähriger ist am Montag nach einer Verhandlung in Wien noch im Gerichtssaal wegen weiterer angelasteter Delikte festgenommen worden. Das Landeskriminalamt forschte ihn auch als Verdächtigen zu sechs Einbruchsdiebstählen in einem Marktstand in Wien-Floridsdorf aus, teilte die Polizei am Mittwoch mit. Dort soll der junge Mann von 24. Juli bis 19. August jeweils in den Nachtstunden diverse Getränke und Zigaretten sowie Bargeld entwendet haben.

Über eine Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der amtsbekannte 21-Jährige am Gericht angehalten. Bei der anschließenden Wohnungsdurchsuchung stellten die Ermittler mutmaßliches Einbruchswerkzeug und Diebesgut sicher. Der 21-Jährige ist geständig und wurde in eine Justizanstalt gebracht.