Länder-Krisengipfel soll am Freitag in Wien stattfinden

Wie die Gratiszeitung "Heute" online berichtet, soll Bundeskanzler Karl Nehammer (ÖVP) das Ukraine-Krisenkabinett und die neun Landeshauptleute zu einem Krisengipfel in die Wiener Rossauer Kaserne einberufen haben.

"Heute" beruft sich auf Infos, wonach das Treffen, das eigentlich geheim bleiben sollte, am Freitagvormittag in der Kaserne am Alsergrund über die Bühne gehen soll. Vordergründig soll es um die Unterbringung von Flüchtlingen gehen.

Vier Minister mit dabei

Der Termin sei für zwei Stunden angesetzt. Neben dem Bundeskanzler und der neun Landeschefs sollen auch Innenminister Gerhard Karner, Außenminister Alexander Schallenberg, Verteidigungsministerin Klaudia Tanner (alle ÖVP) sowie Infrastrukturministerin Leonore Gewessler (Grüne) am Krisengipfel in der Rossauer Kaserne teilnehmen.