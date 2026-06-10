KURIER Speak Out 2026: Elsberg, Zehetner & Co. diskutieren Österreichs Zukunft

Wie wollen wir künftig leben, arbeiten und mobil sein? Und welche Entscheidungen müssen dafür schon heute getroffen werden? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das KURIER Speak Out Festival im Wiener MuseumsQuartier. Auf mehreren Bühnen diskutieren Expertinnen und Experten aus Politik, Wirtschaft und Wissenschaft über die großen Herausforderungen der kommenden Jahre. Im Mittelpunkt stehen Themen wie Nachhaltigkeit, Digitalisierung, Mobilität, Energieversorgung und Infrastruktur. Zu den Gästen zählt auch Bestsellerautor Marc Elsberg. Der Autor von „Blackout“ spricht über die zunehmende Vernetzung moderner Gesellschaften und die Frage, wie widerstandsfähig kritische Infrastrukturen in Krisenzeiten sind. Trotz aller Risiken plädiert er für einen sachlichen Blick auf mögliche Lösungen.

Auch Staatssekretärin Elisabeth Zehetner beschäftigt sich mit den Herausforderungen der Zukunft. Sie spricht darüber, wie Österreichs Infrastruktur fit für die kommenden Jahrzehnte gemacht werden kann und welche Rolle Innovationen dabei spielen. Ein weiterer Schwerpunkt des Festivals ist nachhaltiges Bauen. Expertinnen und Experten zeigen, wie neue Technologien, Materialien und Prozesse dazu beitragen können, den Ressourcenverbrauch zu reduzieren und gleichzeitig wirtschaftlich erfolgreich zu bleiben. Diskutiert wird außerdem über die Mobilität von morgen. Vertreter aus Verkehr, Infrastruktur und Wirtschaft beschäftigen sich mit der Frage, wie Klimaschutz und steigende Mobilitätsbedürfnisse miteinander vereinbart werden können. Neben Vorträgen und Podiumsdiskussionen bietet das Festival zahlreiche Workshops und Möglichkeiten zum Austausch.Von Verkostungen, über einem Fermentier-Workshop bis hin zu einem Circual Pizza Workshop ist alles dabei. Besonders viele junge Besucherinnen und Besucher nutzen die Gelegenheit, sich aktiv einzubringen und ihre Ideen für die Zukunft zu diskutieren. Das Ziel des KURIER Speak Out Festivals: Menschen zusammenzubringen, unterschiedliche Perspektiven sichtbar zu machen und neue Denkanstöße für die Herausforderungen von morgen zu liefern.