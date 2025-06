Kunst als Sprache, die jede versteht: Wie ein Museumsbesuch bei der Integration hilft

Das Foto zeigt zwei Mädchen, die eine Ziege hüten. Eines legt den Arm um das andere, beide lächeln. Die Aufnahme „The Shepherds“ könnte aus Europa oder Südamerika stammen. Gezeigt wird sie im Dom Museum Wien am Stephansplatz. Vor dem Bild stehen drei Frauen aus Somalia, die sich angeregt darüber unterhalten, was ihnen daran gefällt.

Was dieses Foto also auch zeigt: Die Sprache der Kunst ist universell. „In diesem Bild geht es um Freundschaft“, sagen Fertun, Ashe und Adar. Die Aufnahme erinnere sie an ihre Kindheit und an Freunde, die sie in Somalia zurückgelassen haben. Seit einigen Jahren leben sie in Österreich – doch es ist das erste Mal, dass sie hier ein Museum besuchen.

Möglich wurde das durch die NGO „Nachbarinnen“. Die Sozialorganisation hilft gezielt Migrantinnen, die am Rande der Gesellschaft stehen, sich zu integrieren, die Sprache zu lernen und einen Job zu finden. 400 Familien betreuen die „Nachbarinnen“ im Schnitt pro Jahr.

"Kultur löst etwas aus"

Wichtig für die Integration sei aber auch die Kultur, erklärt die Ärztin Christine Scholten, die Gründerin der „Nachbarinnen“: „Kultur löst in jedem Menschen etwas aus und sie kann auch den Weg in ein Land ebnen.“