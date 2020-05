Kriminologe: "International steht Wien sehr gut da"

Läuft die Sicherheitslage in Wien aus dem Ruder? Die Wissenschaft sagt Nein und hat dafür den Ausdruck "Medien-Kriminalität" geprägt. Dabei wird eine soziale Realität beschrieben, die von den Fakten erheblich abweicht, schreibt Wolfgang Heinz, Professor an der Uni Konstanz (D), in einer Expertise. Die "gefühlte Kriminalität" habe mit der tatsächlichen oft wenig zu tun. Auch werden "Randbereichen" wie Mordfällen in Medien viel Platz eingeräumt.

So gab es zuletzt in der KURIER-Redaktion gehäufte Beschwerden über die angeblich ausufernde Kriminalität am Praterstern, in Floridsdorf oder am Margaretengürtel. Laut den Analysen des Innenministeriums sind die tatsächlichen Kriminalitäts-Hotspots aber die Bereiche Kärntner- und Mariahilfer Straße, das Wiental mit dem Naschmarkt und der U4 sowie das Gebiet rund um die Lugner City und den Märzpark. "Das Hauptdelikt ist der Diebstahl", sagt Polizeisprecher Roman Hahslinger. In Wien etwa werden rund 22.000 Taschendiebstähle pro Jahr angezeigt, es ist somit das am häufigsten verübte Delikt.

Zum Vergleich: Im Vorjahr gab es in den großen österreichischen Zeitungen 13.100 Berichte über Morde, 7900 zum Thema Überfall – und nur 149 über das Massendelikt Taschendiebstahl.