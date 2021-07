Kranker Passagier: Maschine zwischengelandet

Wegen eines medizinischen Notfalls hat Mittwochabend eine Maschine, die am Weg von Tel Aviv nach London war, in Wien außerplanmäßig landen müssen. Der A320 von Easyjet befand sich im österreichischen Luftraum, als die Piloten nach Absprache mit der Flugsicherung über dem Neusiedlersee einen Sinkflug durchführten und in Schwechat landeten, berichtete "Austrian Wings".

Bei der Ankunft des Flugzeuges stand bereits notfallmedizinisches Personal bereit, um den Passagier zu versorgen. Nach etwas mehr als einer Stunde Aufenthalt in Schwechat konnte der Airbus seinen Flug zum Airport London Luton fortsetzen.