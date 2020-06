Kopfschuss für Mörder bei Häfen-Freigang

Man kommt direkt ein bisschen durcheinander: Wer ist da jetzt der "Killer", der Angeklagte oder das Opfer?

Um halbwegs Klarheit zu bekommen, muss man ins Jahr 2002 zurückblicken: Damals ließ Ludwig M. einen Geldverleiher ermorden, bei dem er hohe Schulden hatte. Während M. die 15 Jahre Haft absaß, reichte seine Frau die Scheidung ein und heiratete den Wiener Taxler Johann Gratcl. Auch diese Ehe hielt zwar nicht lang, Gratcl und M. buhlten nun fortan aber beide um die selbe Ex-Frau.

Anfang heurigen Jahres hatte M. seine Strafe verbüßt. Angeblich ließ er Gratcl noch aus dem Häfen die Droh-Botschaft zukommen, er werde ihn in jedem Taxi suchen, so bald er heraus komme. Bis dahin bekam er mehrmals Freigang, wobei der ehemalige Mord-Auftraggeber vor dem Gefängnis in Garsten, OÖ, schon seinen Audi A 6 geparkt hatte.