Konkurrenz abgeschafft? Prüfung von Lex Uber läuft

Ein Einheitspreis für Taxi und Uber? Nicht, wenn es nach der Bundeswettbewerbsbehörde geht. Seit dieser Woche nimmt ein sechsköpfiges Team das geplante Mietwagengesetz auseinander. Es werden Gespräche mit allen Beteiligten geführt, Kunden befragt sowie die Stimmung in den sozialen Medien untersucht. Eine erste Bilanz ist für Ende Jänner geplant. Denn, so Theodor Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde: „Es sieht so aus, als wäre dann kein Wettbewerb mehr möglich.“

Wie berichtet, soll im September 2020 jene Novelle des Gelegenheitsverkehrsgesetzes in Kraft treten, die künftig die gleichen Regeln für Taxi und Mietwagen schaffen soll.