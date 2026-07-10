Neue Nuklearmedizin hinter alter Fassade

Noch bevor entlang der Hermesstraße die neue Zentralklinik bis 2039 entsteht, werden auf dem Areal der Klinik Hietzing die Weichen dafür gestellt. Mit der Eröffnung des sanierten Pavillons 14 ist nun das erste Interimsprojekt abgeschlossen. Mit den Bauarbeiten wurde im Jänner 2025 begonnen, seit Juni logiert dort die Abteilung Nuklearmedizin.

Bautechnische Herausforderungen

Dass ausgerechnet ein denkmalgeschützter Pavillon zur Heimat einer hochspezialisierten Abteilung wird, brachte einige Herausforderungen mit sich. „Es war nicht nur eine Sanierung. Unser Ziel war es, moderne Standards bei Technik, Sicherheit und Arbeitsabläufen in die bestehende Bausubstanz zu integrieren“, sagt der Bauprojektleiter Maximilian Holzer. Vor allem die statische Verstärkung des Gebäudes und dabei den Denkmalschutz zu beachten, sei aufwendig gewesen.

Wie komplex das Projekt war, zeigt sich im Herzstück der Abteilung: die zwei Räume für die neuen Geräte namens SPECT-CTs. Das mehrere Tonnen schwere Gerät stellt höchste Anforderungen an das Gebäude. Denn Punkte wie ein geeigneter Strahlenschutz mussten beachtet werden. Das habe man mit sich im Raum befindenden verschiebbaren Schutzelementen umgesetzt, um die denkmalgeschützte Fassade unverändert zu lassen.