Klimakleber-Protest vor dem Gesundheitsministerium

Derzeit protestiert die "Letzte Generation" vor dem Gesundheitsministerium in Wien. Einige Aktivistinnen und Aktivisten haben sich wieder an der Straße festgeklebt. Dadurch kommt es aktuell am Stubenring zu Verkehrsbehinderungen.

Anlass des Protestes sei, dass die Klimakrise die Gesundheit der Menschen in Österreich bedrohe. "Deshalb haben sich Bürger:innen der Letzten Generation soeben vor dem Gesundheitsministerium auf der Ringstraße dem fossilen Alltag in den Weg gestellt", heißt es in einer Aussendung.