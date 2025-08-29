Wien gegen Paris: Hauptstädte beim Klimagipfel im Öko-Duell

In Wien wird derzeit über Strategien für widerstandsfähige Städte diskutiert. Wie berichtet, findet der „Resilient Europe Summit“ in den Räumlichkeiten der Österreichischen Akademie der Wissenschaften statt. Die Konferenz ist Teil einer internationalen Veranstaltungsreihe, die von den Päpstlichen Akademien für Wissenschaften gemeinsam mit Partnern organisiert wird.

Mit dabei: Die Pariser Bürgermeisterin Anne Hidalgo, die sich am Donnerstag auch ins Goldene Buch der Stadt Wien eintrug. Die französische Hauptstadt ist für ihren Mut in der Klimapolitik bekannt (siehe rechts). Wien brauche sich aber auch nicht zu verstecken, sagte Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ). „Wien hat 2024 das heißeste Jahr seiner Messgeschichte erlebt. Darauf reagieren wir mit entschlossenen Maßnahmen, damit die Stadt auch künftig lebenswert und leistbar bleibt.“ Bis 2040 will Wien klimaneutral sein.

Vergleich nur bedingt möglich Welche der beiden Städte es besser macht, ist schwer zu sagen. Allein aufgrund der Größe und der Stadtstruktur sei ein direkter Vergleich zwischen Wien und Paris nur bedingt bis gar nicht zulässig, heißt es bei der Stadt Wien. Wäre Wien beispielsweise so dicht besiedelt wie Paris, lebten alle Wienerinnen und Wiener auf einer Fläche von einem Viertel der Stadt. Allein dadurch ergeben sich unterschiedliche Erreichbarkeiten und Strukturen. Verschiedene Messweisen, etwa beim Mobilitätsverhalten der Bewohner, erschweren das Kräftemessen. Der Straßenrückbau in Paris ist jedenfalls beeindruckend. Die Pariser Straßen müssten aber zuerst auf das Wiener Niveau rückgebaut werden, bevor man Vergleiche ziehen könne. Als Beispiel wird der Kreisverkehr rund um den Triumphbogen genannt. Wenn von neun auf vier Fahrspuren reduziert werden soll, entspräche das einer Reduzierung auf die Größenordnung des Pratersterns.

Wien Eckdaten

415 km², 2 Mio. Einwohner, 4.800 EW/km². Wäre Wien so dicht besiedelt wie Paris, lebten alle Wiener auf einer Fläche von 1/4 von Wien. Modal Split

Zusammensetzung des Verkehrs: 34 % Öffis, 30 % zu Fuß, 25 % Auto, 11 % Rad 1.800 Kilometer

Die Strecke aller Radwege.

Paris Eckdaten

105 km², 2,1 Mio. Einwohner, 20.000 EW/km². Das Kerngebiet Paris hat engere Stadtgrenzen, weil die Vororte nicht eingemeindet sind. Modal Split

Zusammensetzung des Verkehrs: 56 % zu Fuß, 32 % Öffis, 8 % Auto, 3 % Rad. 1.000 Kilometer

Die Strecke aller Radwege.