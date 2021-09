Klimaaktivisten schummeln sich an Portier vorbei und besetzen SPÖ Zentrale

Seit 9.30 Uhr haben rund 40 Aktivisten der Klimaprotestbewegung Extinction Rebellion die Zentrale der SPÖ Wien in der Löwelstraße 18 besetzt. Fünf Aktivisten konnten dem Portier glaubhaft machen, dass sie in der SPÖ-Zentrale einen Termin haben und sind so ins Gebäude hineingekommen. Im ersten Stock haben sie dann ein Transparent aus dem Fenster gehängt, auf dem zu lesen war, "Ihr lügt seit 30 Jahren" und hielten eine Rede zur Straße hinaus.