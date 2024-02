Klimaaktivisten der "Letzten Generation" blockieren Parlamentseingang

Es ist der dritte Tag in Folge, an dem die Klimaaktivisten der "Letzten Generation" mit einer Protestaktion auf sich aufmerksam machen. Derzeit sitzt die Gruppe vor dem Haupteingang zum Parlament in Wien und erschwert dadurch den Zugang.

Schulklassen, die eigentlich Führungen hätten, stehen jetzt vor dem Gebäude. Auch die Polizei ist vor Ort, um sicherzustellen, dass die Aktivistengruppe nicht ins Parlament gelangt. Auf "X" (vormals Twitter) schreibt die Landespolizeidirektion, dass man derzeit die Lage kläre, der Verkehr am Ring von der Aktion aber nicht betroffen sei.