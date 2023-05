Klimaaktivisten am Verteilerkreis: Mann drohte mit Messer

Das bestätigte die Landespolizeidirektion Wien der APA am Freitag. Beim Täter handelt es sich um einen noch unbekannten Mann. Die Klinge sei nicht ausgefahren gewesen, hieß es von der Polizei. "Es wurde eine Anzeige wegen gefährlicher Drohung gelegt", sagte Sprecher Markus Dittrich.

Erste Drohung mit Waffe

Zu dem Vorfall mit dem Stanleymesser kam es laut Dittrich am Mittwoch vor Eintreffen der Polizei. Dabei handle es sich um die erste Drohung mit einer Waffe gegen die Aktivistinnen und Aktivisten, die der Polizei bekannt sei, hieß es gegenüber der APA. Die Polizei sprach am Mittwoch von Ermittlungen gegen mehrere unbekannte Personen. Von den Aktivistinnen und Aktivisten im Netz veröffentlichte Bilder und Videos der Aktion in Favoriten zeigen unter anderem, wie Menschen die Aktivistinnen und Aktivisten mit roher Gewalt am Hosenbein und am Kragen vom Zebrastreifen schleifen oder festhalten.