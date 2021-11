Klaudija ist das Wiener Christkind

Jedes Jahr präsentiert der Bürgermeister ein anderes Wiener Christkind. Dafür wird sogar ein eigenes Casting veranstaltet. Dieses Jahr hat sich Klaudija aus der Brigittenau durchgesetzt. Die 21-jährige Weihnachtsbotschafterin ist ausgebildete Kindergartenpädagogin.

"Ich freue mich, dass wir diese Weihnachtstradition hochhalten und darüber, dass das Christkindl viel Optimismus ausstrahlt“, sagte Bürgermeister Ludwig bei einem Medientermin am Dienstag. Zuversicht, aber auch Solidarität und Zusammenhalt seien aktuell besonders wichtig, betonte der Stadtchef. "Deshalb ist es besonders schön, dass das Wiener Christkindl Klaudija nicht nur am Rathausplatz anzutreffen sein wird, sondern auch Besuche im St. Anna Kinderspital sowie in Kindergärten und Seniorenwohnhäusern geplant sind", sagte Ludwig.

"Als Wiener Christkindl möchte ich meine Freude an der Vorweihnachtszeit weitergeben – gerade in diesen schwierigen Zeiten ist ein bisschen Freude vor allem für Kinder wichtig2, verriet das Christkindl den Journalistinnen und TV-Kameras.

Das Christkindl wird bis 26. Dezember in Wien unterwegs sein. Weitere Informationen zum Christkindl und zum Wiener Weihnachtstraum 2021 auf www.wienerweihnachtstraum.at