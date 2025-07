Spendeneinbrüche: "Kinderkrebshilfe Wien-NÖ-Bgld" schlägt Alarm

„Ohne sie wären wir gar nicht nach Hause gekommen“, sagt S. Und die Familie hätte sich viele zehrende Besuche in der Tagesklinik erspart, die für Kinder während intensiver Chemotherapie eine Belastung sind. Verbandswechsel, Katheter durchspülen. Blutabnahme und das Verabreichen von Medikamenten kann der EOP übernehmen. Als Finn palliativ behandelt werden musste und ein Beatmungsgerät brauchte, wurde dieses ebenfalls von dem mobilen Pflegedienst organisiert.

Doch tun konnten sie eine Menge. Dank des Externen Onkologischen Pflegediensts (EOP) können Kinder zum Teil auch zu Hause in den eigenen vier Wänden betreut werden. Die Krankenpflegerinnen sind zwar beim St. Anna Kinderspital angestellt, werden aber zu 100 Prozent von der Kinderkrebshilfe finanziert.

Dabei sind die Leistungen, die der Verein bietet, für die Familien und erkrankten Kinder unersetzlich. Das sagt auch Vilma, die zunächst skeptisch war, als sie im Spital von einer Sozialarbeiterin der Kinderkrebshilfe angesprochen wurde. „Are you fucking serious?“ (Ist das Ihr verdammter Ernst?, Anm.). Das habe Sie damals gedacht. „Was willst du für uns tun? Mein Kind hat Krebs!“

Die Kosten für den EOP und die Sozialarbeiter, pro Jahr belaufen sich diese auf rund eine Million Euro, würden vom Staat Österreich nicht getragen werden, sagt Mulle. Da man gut haushalte, stehe man nicht vor dem Aus. „Aber wenn die Spendenentwicklung so weitergeht, wird es schwieriger, diese Projekte am Leben zu halten.“

„Sie waren eine unfassbare emotionale Stütze“, sagt S. „In Krankenhäusern wird die Krankheit behandelt, der EOP betreut die gesamte Familie. Sie kennen die Wohnsituation, waren mehrere Stunden am Stück bei uns und haben uns in den letzten Stunden beider Kinder begleitet.“

Seine Aufgabe sieht er in der Bewusstseinsbildung und diese lasse sich am besten mit Veranstaltungen schaffen. Darum geht heuer bereits zum zweiten Mal der Hoperun über die Bühne.

Das allein reiche aber nicht. Ein Problem sei auch, dass viele potenzielle Spender die Kinderkrebshilfe, St. Anna und die Kinderklinik im AKH nicht unterscheiden können und darum nicht an die Kinderkrebshilfe spenden – „überall wird gute Arbeit geleistet“, betont Mulle. „Aber die Leute sollen entscheiden können, für welches Angebot sie spenden.“

S. ist kaum zu stoppen, wenn es um die Hilfestellungen des Vereins geht. Diese reichen von finanziellen Zuschüssen für die Begräbnisse beider Söhne bis hin zu „einer Million Kleinigkeiten“ wie etwa vergünstigtes Parken.Dass Personen, die mit der Kinderkrebshilfe in Kontakt waren, dieser oft verbunden bleiben, sei kein Einzelfall. In Illmitz würden etwa seit 13 Jahren Benefizkonzerte veranstaltet.

Auf Keszlers Spuren

Das Thema sei schwierig, weil sich viele nicht mit kranken Kindern befassen und belasten wollen. „Ich habe oft gehört, bitte erzähl mir das gar nicht“, sagt S.

Mulle will dem entgegenwirken. „Mein Traum ist, das zu schaffen, was Gery Keszler gelungen ist. Dieser hat die Erkrankung HIV mit dem Life Ball aus dem Tabu geholt und die Politprominenz tummelte sich dort“. Er selbst will nächstes Jahr anlässlich des 40-jährigen Jubiläums einen lebensbejahenden Ball organisieren.

Warum S. die Kraft aufbringt, über ihre Familie zu sprechen. „Weil ich es wahnsinnig wichtig finde, auf die Kinderkrebshilfe aufmerksam zu machen“, sagt sie, erneut unter Tränen. „Weil ich nicht wüsste, wie man das alles ohne sie schafft.“