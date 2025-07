„Ich merke, dass ich schwächer, aber die Schmerzen mehr werden“, sagt Köck. Die aktuelle Therapie werde beendet, „aber dann gibt es schulmedizinisch kaum noch Möglichkeiten. Ich will nicht den Mut verlieren, aber man muss auch realistisch sein.“

„Ich wollte, dass alles so lange wie möglich normal ist. Ich hab ja auch bis vor Kurzem noch Vollzeit gearbeitet, bin in meinem Beruf als Assistentin in einem Unternehmen gerade im letzten Jahr viel gereist.“ Sie habe sich immer schwer damit getan, Hilfe anzunehmen. Die Lage habe sich aber verändert: Deshalb springen Verwandte, Freundinnen und Freunde ein, unterstützen Katharina Köck im Alltag und auch bei den Überlegungen für die Zukunft. Sie haben eine Spendenaktion ins Leben gerufen (siehe Infobox), denn vieles von dem, was Katharina Köck den Abschied erleichtern könnte, kostet Geld: Einen finanziellen Polster für Tristan anlegen. Palliative Betreuung, so lange wie möglich daheim. Ein Begräbnis.