Kindergarten wegen „Halskratzens“ evakuiert

Mittwochnachmittag wurde in der Meiselstraße 43 in Rudolfsheim-Fünfhaus im internationalen Kindergarten „Wa-Islamah“ Alarm geschlagen: gegen 16 Uhr spürten einige Kinder und die Leiterin ein Kratzen im Hals, was auf die Inhalation von Reizgas hinwies. Der Katastrophenzug, bestehend aus Polizei, Berufsrettung und Feuerwehr, rückte sofort an, um die Kinder zu versorgen. Insgesamt 20 Kinder sowie drei Kindergärtnerinnen wurden ins Krankenhaus gebracht.