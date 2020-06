Kinder vor Fernseher fixiert: Freispruch

Auch bei zwei anderen Kindern würde laut der Gutachterin "jeder Laie erkennen, dass sie nicht altersentsprechend ent­wickelt sind". Der Kindesmutter bescheinigte sie "absolute Erziehungsunfähigkeit", die 24-Jährige habe "einen infantilen Eindruck hinterlassen" und könne kindliche Bedürf­nisse nicht erkennen. Ihr Ehemann und die Großmutter hingegen wirkten auf die Sachverständige keineswegs intellektuell minder befähigt. Die dominante Person in der in Wien-Ottakring wohnhaften Familie mit Migrationshintergrund war die 53-jährige Großmutter. Deren Erziehungsmaßnahmen waren aber "zweifelsfrei nicht am Kindeswohl orientiert".

Dem Richter reichte das alles nicht für eine Verurteilung. Die Staatsanwältin hatte vergeblich plädiert: "Es gibt zahlreiche Fami­lien, wo es so zugeht. Dass das in Ordnung sein könnte, kann unmöglich ein Zeichen der Republik Österreich sein." So kann man sich irren.