Kinder riefen Wiener Polizei: Vater soll auf Mutter losgegangen sein

Kinder haben am Montag in Wien über den Polizeinotruf um Hilfe gegen den gewalttätigen Vater gebeten. Der 36-Jährige habe gerade die Mutter attackiert, schilderten sie den Anlassfall laut Polizeisprecherin Barbara Gass. Wie sich herausstellte, dürfte der Mann „die Mutter und die zwei Töchter sowie den Sohn über mehrere Jahre hinweg geschlagen und mit dem Umbringen bedroht haben“, hieß es am Dienstag.

„Ein Kind öffnete die Wohnungstüre und die Beamten konnten wahrnehmen, wie der Mann gerade im Begriff war, die Frau zu schlagen“, schilderte die Sprecherin den Einsatz. „Umgehend schritten die Polizisten ein und unterbanden den gefährlichen Angriff.“