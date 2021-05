Kind und zwei Männer bei Verkehrsunfall in Wien verletzt

Am Donnerstagnachmittag kam es in Wien-Favoriten zu einem Verkehrsunfall mir drei Verletzten, darunter auch ein dreijähriges Kind. Der Zusammenstoß dürfte sich wie folgt abgespielt haben: Ein 74-jähriger Mann fuhr mit seinem Pkw entlang der Herzstraße in Fahrtrichtung stadteinwärts und wollte die Kreuzung mit der Inzersdorfer Straße in gerader Richtung übersetzen. Ein 31-Jähriger fuhr in Begleitung seines dreijährigen Sohnes mit seinem Pkw entlang der Inzersdorfer Straße in Fahrtrichtung Neilreichgasse und wollte die Kreuzung in gerader Richtung übersetzen.

Laut derzeitigem Ermittlungsstand kam es im Kreuzungsbereich dann zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge. Der Pkw des 74-jährigen Mannes kollidierte anschließend noch mit einem Metallpoller. Durch den Unfall wurden beide Lenker und auch das Kind verletzt. Sie wurden von den Einsatzkräften der Wiener Berufsrettung erstversorgt.

