Kellner fordert Kunden auf leiser zu sein - und wird brutal verprügelt

Ein 35-jähriger Kellner machte am Montagabend am Heumarkt eine Gruppe Jugendlicher auf ihr lautes und störendes Verhalten in dem Lokal aufmerksam. Statt etwas leiser zu sein, soll aber einer der Jugendlichen den Kellner attackiert haben. Durch Faustschläge wurde der Mann schwer im Gesicht verletzt, außerdem soll er mit dem Umbringen bedroht worden sein.