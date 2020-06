Keine Hilfe für Trafikanten-Ehepaar

Vor vier Jahren dann änderte sich alles schlagartig: Ein bewaffneter Raubüberfall auf die Trafik machte es Erika Kögler unmöglich noch weiter im Geschäft zu stehen, die Angst war unerträglich. Nachdem ihr Mann dann operiert werden musste, war es notwendig Personal anzustellen – was die Trafikanten schließlich in die Insolvenz führte. „Ich habe zwei Angestellte gehabt, die auch behindert waren. Und jetzt stehen drei behinderte Menschen auf der Straße und sind arbeitslos“, klagt Kögler. Und das, obwohl er weiterarbeiten will. Die Behörden tun nichts. Seit November 2013 ist die gut gehende Trafik zu.

Im Zuge der Strukturbereinigung der österreichischen Trafiken bietet die Monopolverwaltung schlecht gehenden Geschäften an, zu schließen und dafür noch eine Prämie von rund 30.000 Euro zu kassieren. Doch dem Ehepaar Kögler wurde das nie angeboten. „Das würde uns wenigstens ein bisschen weiterhelfen, aber wir haben nie etwas bekommen“, klagt die Trafikantin. In unzähligen eMails appellierte sie an die Monopolverwaltung und das Gremium der Trafikanten. In größter Not schrieb sie sogar an den Bundespräsidenten. Doch alle Schreiben blieben ungehört. „Mit uns setzte sich keiner an den Tisch um zu reden, wie es weitergehen kann.“

Tina Reisenbichler von der Monopolverwaltung kennt den Fall, ist aber machtlos: „Insolvente Trafiken bekommen diese Prämie nicht. Wenn das Unternehmen in Konkurs ist, übernimmt das alles der Masseverwalter.“ Der Standort soll laut Reisenbichlers Angaben weitergeführt werden – aber eben nicht mehr von Walter Kögler, obwohl er gerne wieder in seiner Trafik stehen würde.