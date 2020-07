Kein Sprung in der Schüssel: Die 5 besten Bowl-Lokale in Wien

Sitzplätze gibt es nur wenige: Mehr als acht Personen können im Honu Tiki Bowls nicht essen. Wer in der neuen Filiale keinen Platz findet, kann in eine der beiden anderen ausweichen: Im Jahr 2018 eröffnete ein Honu Tiki Bowls in der Teinfaltstraße und bald darauf eines in der Schultergasse.

Info: 1., Openrring 7. Montag bis Freitag von 11 bis 20 Uhr, Samstag von 12.30 Uhr bis 20.30 Uhr. Mehr Details hier.

2. Wiki Wiki Poke

"Schnell, schnell" und "in Stücke schneiden" bedeuten die Wörter im Lokalnamen übersetzt. Gegessen wird hier jedenfalls Zerstückeltes, aber auch langsam - und zwar an langen Holztischen.