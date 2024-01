Kein Fahndungserfolg nach einem Jahr: Polizei bittet erneut um Hilfe

Der Mann auf den Bildern steht im Verdacht, sich in mehreren Fällen die Bankomatkarte und die dazugehörigen Pin-Codes angeeignet und damit illegal Bargeldbehebungen getätigt zu haben. Die Vorfälle ereigneten sich in Wien Penzing zwischen November 2022 und Februar 2023. Schon damals versuchte die Polizei ihn mittels Fotos von Überwachungskameras zu finden, was aber erfolglos blieb.

Die Wiener Polizei bittet nun erneut die Öffentlichkeit um Hilfe. Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach seiner Flucht aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen. Hinweise können, auch anonym, an das Landeskriminalamt Wien, Außenstelle West, unter der Telefonnummer 0/ 31310/25600 abgegeben werden.

