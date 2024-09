Kautionstrick: Hietzinger Ehepaar um ein Vermögen gebracht

Ein betagtes Hietzinger Ehepaar ist am Mittwoch von Betrügern um ein Vermögen gebracht worden.

Im Glauben, für ihre in einen Verkehrsunfall verwickelte Schwiegertochter eine Kaution zu stellen, übergaben die Senioren einem falschen Kriminalbeamten mehr als 250.000 Euro in bar und Gold, berichtete die Wiener Polizei am Freitag.

Die Betrüger hatten ihren 83-jährigen Opfern telefonisch weisgemacht, es müssten 40.000 Euro hinterlegt werden, um eine Haftstrafe für ihre Verwandte zu verhindern. Der falsche Polizist holte anschließend 17.500 Euro in bar sowie Goldbarren im Wert von etwa 250.000 Euro ab.