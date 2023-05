Kautionstrick: Polizei sucht nach falschem Staatsanwalt "Dr. Hofer"

Ende des Vorjahres soll ein Mann unter dem Namen "Dr. Hofer" zwei Frauen mittels Kautionstrick um ihr Erspartes gebracht haben. Der Mann behauptete am Telefon, dass ihr Bruder tödliche Verkehrsunfalle verursacht hätten und daher eine Kaution bezahlt werden muss. Die älteren Damen glaubten dem Betrüger und trugen Schmuck und Bargeld zusammen, um es dem Mann zu übergeben.

In beiden Fällen entstand ein Schaden im niedrigen sechsstelligen Bereich. Die Wiener Polizei hofft nun mittels Fahndungsfotos Zeugen, denen der Tatverdächtige vor, während oder nach der Tat am 29. November in Döbling bzw. am 8. Dezember in der Donaustadt aufgefallen ist, zu finden. Hinweise können auch anonym an das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Betrug, unter der Telefonnummer 01/31310/33800 erbeten.