Kathrin Gaál: Ein Abschied mit Standing Ovations

Es gibt Politiker und Politikerinnen, die sich so sehr im Glanz der Öffentlichkeit sonnen, dass sie, umgangssprachlich ausgedrückt, in jedes Mikrofon beißen, das an ihnen vorbeigetragen wird. Auf Kathrin Gaál (SPÖ) hat diese Beschreibung nie zugetroffen. Sie war eine ruhige Sachpolitikerin, die sich lieber mit dem Inhalt als mit dem Verkauf etwaiger Erfolge beschäftigt hat – das hat mitunter dazu geführt, dass sie unterschätzt wurde.

In der Zusammenarbeit war sie hingegen auch bei anderen Parteien geschätzt. Das zeigen die Reaktionen von der Opposition am Montag. Die Grünen lobten sie insbesondere als „glaubwürdige Kämpferin für Frauenrechte, Gleichstellung und Gewaltschutz“. Auch die ÖVP erklärte, dass Gaál in der Frauenpolitik „große Fußstapfen“ hinterlasse und man von ihrer Nachfolgerin dieselbe Gesprächsbereitschaft und Sachlichkeit erwarte.