Katalysator-Diebe in Wien gefasst: Trio gesteht weitere Taten

Die Polizei hat in der Nacht auf Dienstag in Wien-Simmering drei Katalysator-Diebe unmittelbar nach einem Coup ertappt. Laut Polizeisprecherin Anna Gutt hatte ein Zeuge in der Mautner-Markhof-Gasse gegen 4.45 Uhr das Trio bei der Arbeit mit einem Winkelschleifer an einem geparkten Wagen bemerkt, diese gefilmt und die Exekutive alarmiert.

Die Täter fuhren aber noch vor dem Eintreffen der Beamten in einem SUV mit slowakischem Kennzeichen davon.

Die Polizei leitete eine Sofortfahndung ein und stoppte den Wagen unweit des Tatorts. In dem Geländewagen fanden die Beamten den Winkelschleifer, einen Wagenheber, drei ausgebaute Katalysatoren und Arbeitshandschuhe.