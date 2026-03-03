Wien

35 Fahrräder in Wien gestohlen: Dieb verursacht 37.000 Euro Schaden

Nach weiterem mutmaßlichen Komplizen wird gefahndet; 26-Jähriger bot Diebesgut auf Online-Plattform "Willhaben" an.
03.03.2026, 13:52



Ein 26-Jähriger soll mit einem weiteren Komplizen zwischen Dezember und Jänner mindestens 35 Fahrräder in Wien gestohlen haben. Der Gesamtschaden betrug laut Polizei mehr als 37.000 Euro.

Ausgeforscht werden konnte der Mann, weil er das Diebesgut auf der Online-Plattform "Willhaben" angeboten hatte, erklärte Markus Dittrich, Sprecher der Polizei Wien, der APA am Dienstag. Nach dem mutmaßlichen Komplizen wird gefahndet, er wurde von einem Zeugen nach einer der Taten gefilmt.

Wien
Agenturen  | 

