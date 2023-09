Karner: "Kritische Infrastruktur ist mögliches Anschlagsziel geworden"

"Als größter Telekommunikationsanbieter und Betreiber von kritischer Infrastruktur in Österreich hat A1 eine besondere Verantwortung in den Bereichen Cyber Security und National Resilience", sagte Thomas Arnoldner, stv. Vorstandsvorsitzender der A1 Group. "A1 investiert jährlich 600 Millionen Euro in den Ausbau der Infrastruktur - auch um in Krisenfällen entsprechende Konnektivität liefern zu können. Um unsere Netze und die Daten unserer Kunden abzusichern, wenden wir jährlich einen zweistelligen Millionenbetrag auf."

"Die Direktion Staatsschutz und Nachrichtendienst wurde im Dezember 2021 mit dem Ziel, die Republik vor verfassungsgefährdeten Angriffen zu schützen, gegründet. Hier denken viele zuerst an die Abwehr von Terroranschlägen, Extremismus oder Spionage. Aber auch der Schutz unserer kritischen Infrastruktur ist eine wichtige Aufgabe des Verfassungsschutzes", betonte der stv. DSN-Direktor Michael Lohnegger.

"Cyberangriffe sind keine Seltenheit mehr, sie gehören mittlerweile zum Alltag von Cybersecurity-Spezialisten", wurde KSÖ-Direktor Michael Höller in der Presseunterlage zitiert. Martin Graf, Vorstandsdirektor der Energie Steiermark, schreibt der Sicherung der Energie-Infrastruktur vor dem Hintergrund steigender Zahlen bei Hackerangriffen absolute Priorität zu. "Die Ereignisse im Umfeld der Ukrainekrise haben die besondere Bedeutung des Schutzes für Strom- und Erdgasnetze drastisch vor Augen geführt."