Karlskirche: Sechs Euro für ein Halleluja

Eine Doppelseite seines Wien-Reiseführers ist dem barocken Prachtbau Fischer von Erlachs gewidmet, deshalb kam der 38-jährige Vladimir hierher. „Es ist den Eintritt nicht wert“, findet er. Geboren in Russland, aufgewachsen in Israel, lebt er jetzt in Frankreich. „Sechs Euro verlangen sie – das ist verrückt! Um zehn Euro kann ich einen Tag im Pariser Louvre verbringen.“

Das hört Georg Gaudernak gar nicht gerne. „Die Touristen, die glauben, sie können sich ein Kulturdenkmal erster Qualität anschauen und sich dann über den Eintritt beschweren, sind Schnorrer. Sie haben ja auch kein Problem, nachher im Lokal sechs Euro für einen Kaffee auszugeben.“

Gaudernak ist 85 Jahre alt und ein Viertel seines Lebens Präsident des Vereins der Freunde der Wiener Karlskirche. Architekt Clemens Holzmeister gründete diesen im Jahr 1966 mit dem Ziel, den Bestand des Barock-Baus zu erhalten.