Karl Mahringers Erbe beim Asyl

Deswegen kommt es nun auch nicht zu einem Entscheidungsstopp. „In einem Verfahren wegen internationalen Schutzes kommt als Beweismittel alles in Betracht, was zur Feststellung des maßgeblichen Sachverhaltes geeignet und zweckdienlich ist“, heißt es vom BVwG.

So können Gerichte auch „jede Person, die für fachlich qualifiziert und auch persönlich geeignet erachtet wird, zum Sachverständigen im Verfahren bestellen“. Also könne auch Mahringer theoretisch weiterhin herangezogen werden.

Neuer Gutachter gefordert

Die Neos fordern einen neuen beeideten Gutachter. Denn: „Die Richter haben immer so darauf gepocht, dass sie sich auf Mahringer beziehen können.“ Als geeignete Kandidaten schlägt Krisper die deutschen Experten Friederike Stahlmann oder Thomas Ruttig vor – die aber bisher immer abgelehnt wurden.

Wolfgang Salm von „Fairness Asyl“ meint: „Es ist gut, dass Mahringer mal weg ist. Aber wie hat es überhaupt so weit kommen können, dass das Gericht so eine schlechte Qualität zugelassen hat? Einige Asylwerber haben kein ordentliches Asylverfahren bekommen. Das hinterlässt einen Vertrauensbruch in den Rechtsstaat.“