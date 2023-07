Kanzlei-Mitarbeiterin in Wien mit Messer bedroht

Gegen 20 Uhr wurde am Mittwoch die Polizei in einer Kanzlei in der Landstraße alarmiert: Ein Klient der Kanzlei, ein 35-jähriger Syrer, soll im Innenhof des Rechtsanwaltsbüros ein Klappmesser gezückt und damit eine 19-jährige Mitarbeiterin bedroht haben. Die junge Frau befand sich im darüberliegenden Büro.

Mann verletzte sich selbst

Der Mann wollte unbedingt seinen Reisepass zurückbekommen, der sich in der Kanzlei befand. Um seiner Drohung Nachdruck zu verleihen, fügte sich der Tat-Verdächtige selbst leichte Verletzungen am Arm zu.