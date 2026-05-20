Bei Kanalschacht-Arbeiten von Kanaldeckel erschlagen: Prozess in Wien

Ein nicht alltäglicher Arbeitsunfall mit einem von einem Kanaldeckel erschlagenen Mann ist am Bezirksgericht Liesing verhandelt worden. Eine 78-Jährige wurde am Dienstagabend vom Vorwurf der fahrlässigen Tötung freigesprochen. Sie war am 24. März 2025 mit ihrem Auto in die Karl-Krestan-Gasse in Wien-Liesing eingebogen, wo Kanalschacht-Arbeiten im Gange waren. Sie bemerkte weder den offenen Schacht noch den Bauarbeiter, der sich vermutlich in kniender Position davor befand. Der 52-Jährige war gemeinsam mit einem 30 Jahre alten Kollegen von seiner Firma mit der Durchführung der Arbeiten betraut worden. Während der Jüngere im Schacht werkte, fungierte der 52-Jährige als sogenannter Sicherungsposten. Die Baustelle war nämlich nicht entsprechend abgesichert, wie ein beigezogener Sachverständiger am BG Liesing feststellte: "Es hat keine ordnungsgemäße Absicherung im Gefahrenbereich gegeben. Es wurden kein Gefahrenzeichen 'Baustelle' und keine Blinkleuchten angebracht." Das sei "nicht richtlinienkonform" und entspreche nicht "dem Stand der Technik", sagte der Gutachter.

Als die Autofahrerin die Stelle passierte, dürfte der mit einer Warnweste bekleidete 52-Jährige, der den Verkehr vom Schacht "wegdirigieren" hätte sollen, unglückseligerweise gerade damit beschäftigt gewesen sein, seinem Kollegen Werkzeug in den Schacht hinabzureichen. Er wurde in kniender, womöglich sogar in liegender Position vom Fahrzeug erfasst, unter den Vorderreifen eingeklemmt und vom umstürzenden Kanaldeckel erschlagen. "Plötzlich war ein dumpfer Knall" "Plötzlich war ein dumpfer Knall. Das Auto hat es richtig hochgehoben", schilderte ein Zeuge, der mit seinem Hund unterwegs war und den Unfall mitbekommen hatte. Ein weiterer Zeuge kritisierte die nicht abgesicherte Baustelle: "Das war ein Wahnsinn. Die Unfallstelle ist generell sehr schlecht einsehbar." Die angeklagte Autofahrerin versicherte dem Richter, sie habe weder den offenen Schacht noch den Arbeiter wahrgenommen. Sie sei höchstens mit 20 Stundenkilometern und äußerst vorsichtig gefahren: "Man muss dort höllisch aufpassen." Plötzlich habe sie "einen Rumpler gehört". Autofahrerin freigesprochen, Verantwortlicher der Baufirma verurteilt Die 78-Jährige wurde vom Vorwurf freigesprochen, fahrlässig den Tod des 52-Jährigen herbeigeführt zu haben. Ihr war kein schuldhaftes Verhalten nachweisbar. Verurteilt wurde demgegenüber der mitangeklagte Polier der Baufirma, der die beiden Arbeiter bei einer Vorbesprechung um 7.00 Uhr - der Unfall ereignete sich um 8.20 Uhr - eingewiesen hatte. Aus Sicht des Richters wäre er dafür verantwortlich gewesen, die Baustelle im Sinne der Ausführungen des Sachverständigen zu sichern. Der bisher Unbescholtene wurde bei einem Strafrahmen von bis zu einem Jahr zu drei Monaten bedingter Haft verurteilt. Beide Gerichtsentscheidungen sind nicht rechtskräftig.