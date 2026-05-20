Diensthund Bruno erwischte Täter in Stockerau nach Flucht
Ein bedingt aus der Haft entlassener Tscheche, gegen den ein Aufenthaltsverbot in Österreich bestand, ist in Stockerau (Bezirk Korneuburg) festgenommen worden. Der 32-Jährige und seine Begleiterin waren Polizisten aufgefallen, weil sie mit einem Listenhund ohne Maulkorb unterwegs waren.
Als das Duo den Bissschutz aus dem Fahrzeug holen wollte, flüchtete der Mann. Mithilfe einer Drohne und eines Diensthundes wurde der 32-Jährige aufgespürt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.
Die beiden Tschechen hatten bei dem Vorfall vergangenen Freitagabend einen American Staffordshire Terrier-Mischling dabei gehabt. Im Wagen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, geringe Mengen an Suchtgift und Utensilien für den Drogenkonsum.
Im Zuge einer Fahndung wurde der 32-Jährige mithilfe einer Drohne auf einem Dachvorsprung entdeckt, von dort lief er weiter zu einem Sägewerk. Polizeihund "Bruno" stöberte den Mann schließlich auf. Der Tscheche wurde in die Justizanstalt Korneuburg eingeliefert. Die 40-Jährige wird der Staatsanwaltschaft nach dem Suchtmittelgesetz angezeigt, berichtete die Exekutive in einer Aussendung.
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