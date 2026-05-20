Diensthund Bruno erwischte Täter in Stockerau nach Flucht

Ein bedingt aus der Haft entlassener Tscheche, gegen den ein Aufenthaltsverbot in Österreich bestand, ist in Stockerau (Bezirk Korneuburg) festgenommen worden. Der 32-Jährige und seine Begleiterin waren Polizisten aufgefallen, weil sie mit einem Listenhund ohne Maulkorb unterwegs waren.

Als das Duo den Bissschutz aus dem Fahrzeug holen wollte, flüchtete der Mann. Mithilfe einer Drohne und eines Diensthundes wurde der 32-Jährige aufgespürt, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die beiden Tschechen hatten bei dem Vorfall vergangenen Freitagabend einen American Staffordshire Terrier-Mischling dabei gehabt. Im Wagen fanden die Beamten Einbruchswerkzeug, geringe Mengen an Suchtgift und Utensilien für den Drogenkonsum.