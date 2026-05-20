Sieben Tonnen am Anhänger: Polizei stoppt gefährliche Fahrt in NÖ
Ein offenbar massiv überladener Klein-Lkw mit Anhänger ist am Dienstagvormittag auf der A1 Westautobahn bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.
Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Alland waren gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet Außermanzing in Fahrtrichtung Wien auf das Fahrzeuggespann aufmerksam geworden, weil es lediglich mit rund 60 km/h unterwegs war.
Die Polizisten nahmen die Nachfahrt auf und lotsten den Klein-Lkw schließlich bei der Abfahrt Altlengbach von der Autobahn. Bei der anschließenden Kontrolle zeigte sich das Ausmaß der Überladung: Die zulässige Anhängelast des Zugfahrzeugs war laut Polizei um 351 Prozent überschritten.
Eine Wiegung ergab für den Anhänger ein Gesamtgewicht von 7.020 Kilogramm. Zusätzlich stellten die Beamten insgesamt 13 defekte beziehungsweise nicht funktionierende Leuchten am Anhänger fest.
Dem 53-jährigen Lenker aus dem Bezirk Gänserndorf wurde die Weiterfahrt bis zur Herstellung des gesetzmäßigen Zustands untersagt. Außerdem nahmen die Polizisten die Kennzeichentafel des Anhängers vorläufig ab. Der Mann musste eine Sicherheitsleistung bezahlen und wird bei der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.
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