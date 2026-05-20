Sieben Tonnen am Anhänger: Polizei stoppt gefährliche Fahrt in NÖ

Ein offenbar massiv überladener Klein-Lkw mit Anhänger ist am Dienstagvormittag auf der A1 Westautobahn bei Altlengbach (Bezirk St. Pölten) von der Polizei aus dem Verkehr gezogen worden.

Beamte der Autobahnpolizeiinspektion Alland waren gegen 10 Uhr im Gemeindegebiet Außermanzing in Fahrtrichtung Wien auf das Fahrzeuggespann aufmerksam geworden, weil es lediglich mit rund 60 km/h unterwegs war.