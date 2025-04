Kampf gegen Müllsünder: Wiener "Waste-Watcher" werden aufgestockt

Bis zu 1.000 solcher Beschwerden gehen pro Monat bei den Wiener Waste-Watchern der MA 48 ein. Da die Anforderungen an die Einsatztruppe steigen, wird das Personal aufgestockt, gab Klimastadtrat Jürgen Czernohorszky (SPÖ) am Mittwoch bei einer Pressekonferenz bekannt.

Sandra ist auch oft in Favoriten unterwegs. Der zehnte ist einer der fünf Bezirke, in denen es künftig zusätzliche Schwerpunktaktionen geben wird. "Wir sind einer der bevölkerungsreichen Bezirke, wir haben eine dichte Population. Am Reumannplatz haben wir 27 Mistkübel aufgestellt, innerhalb von jeweils 20 Metern erreichbar. Aber wenn man den Menschen nicht auf die Finger klopft, dann ignorieren sie das", sagte Bezirksvorsteher Marcus Franz (SPÖ) bei der Pressekonferenz. Es führe zu einem anderen Bewusstsein, wenn die Konsequenzen des eigenen Handels auch spür- und sichtbar seien.

Müllhotspots in fünf Bezirken

Im Fokus der Waste-Watcher stehen der Reumannplatz/Keplerplatz in Favoriten, die Sedlitzkygasse in Simmering, Meiselstraße/Kardinal-Rauscher-Platz in Rudolfsheim-Fünfhaus, Yppenplatz/Brunnenmarkt in Ottakring und der Friedrich-Engelsplatz in der Brigittenau.